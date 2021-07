CCE propone negociar con EEUU un programa de trabajadores temporales

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, propuso negociar con Estados Unidos un programa de trabajadores temporales de la construcción que ordene los flujos migratorios y se aproveche la millonaria e histórica inversión que hará ese país en infraestructura.

Te recomendamos: CCE y BID proponen Pacto por la Infancia para mejorar nutrición y educación

“Estados Unidos acaba de anunciar un programa de infraestructura enorme, un trillón de dólares se gastarán en infraestructura los Estados Unidos y no lo pueden hacer, ¿por qué? les falta gente, no tienen gente, su demografía no les permite tener la cantidad de gente que esto requiere. Organicémonos, nosotros tenemos gente, Guatemala, Honduras y El Salvador tienen gente, nadie quiere pasar ilegal, está obligado a hacerlo porque no le dan opciones”, indicó Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.