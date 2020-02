Madre de Giovana, implicada en feminicidio de Fátima, pide protección para su hija

Este martes se presentó al penal femenil de Santa Martha Acatitla, Marcelina, madre de Giovana “N”, presunta responsable de la desaparición y feminicidio de la niña Fátima.

Entrevistada antes de ingresar al penal dijo que pedía seguridad para su hija.

También dijo que ella ha recibido amenazas de muerte.

“A mí sí me han insultado, me han amenazado… prácticamente amenazas he tenido y de hecho ayer tuve una advertencia en el celular y pues la verdad yo también temo por mi vida y por la vida de mis niños”, dijo Marcelina Cruz, mamá de Giovana.