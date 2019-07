Casa Elvira, un comedor y espacio de esparcimiento para adultos mayores

Hace un año, un grupo de empresarios y voluntarios decidió instalar un comedor comunitario que atiende a adultos mayores en la colonia Cuauhtémoc. El lugar es conocido como Casa Elvira y funciona gracias a la solidaridad.

Por solo 10 pesos, adultos mayores de 60 años de edad pueden comer un menú de tres tiempos en Casa Elvira, que se ubica en Río Nazas 133, en la colonia Cuauhtémoc. Hay platillos especiales para diabéticos.

El comedor es atendido por cuatro empleados y cuatro voluntarias de la tercera edad, quienes además brindan compañía y amistad a quienes asisten a consumir alimentos, mientras escuchan música de Pedro infante.

Beatriz fue la primera voluntaria en sumarse al proyecto.

Aquí he encontrado la salud mental porque me mantengo ocupada, porque no estoy pensando si me duele aquí o allá, para mí esto ha sido una gran terapia”, aseguró.