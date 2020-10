Cárteles se disputan el control en el desierto de Sonora y aumenta la violencia

En el desierto de Sonora se está dando otra guerra entre cárteles. Células del Cártel de Sinaloa disputan el control de la zona con el llamado Cártel de Caborca. Entre enero y agosto de 2020, los homicidios dolosos han aumentado 28%, respecto al mismo periodo de 2019, pasaron de 809 a mil 36.

La violencia en el desierto de Sonora ha incrementado en los últimos meses células delictivas bajo las órdenes de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán mantienen una disputa con el cártel de Caborca, liderado por Rafael Caro Quintero, por lo que piden a los habitantes no salir de sus viviendas.

En las ultimas semanas, los grupos criminales han advertido, en mantas firmadas por “la gente de Caro Quintero”, que continuarán con los ataques.

La presencia de grupos criminales en el desierto de Sonora ha comenzado a impactar a la población. Las carreteras Sonoyta – Caborca y Puerto Peñasco – Puerto Lobos se han convertido en vías peligrosas. En las ultimas semanas, choferes y turistas han reportado agresiones y asaltos de civiles armados.

La familia Davis, originaria de Arizona, Estados Unidos, visita México al menos 5 veces al año porque tienen su casa de verano en Puerto Lobos, Caborca. El pasado 7 de octubre fueron asaltados por un grupo armado entre esa población y Puerto Peñasco. Es la primera vez, en 23 años, que sufren un ataque así durante su estancia en México.

“Yo estaba manejando, he abierto mi puerta. Él me dijo salir, salir, ok está bien, yo por favor necesito salir y mi familia, mi esposa, mi hija, las dos, estaban con mucho miedo, yo también”, explicó Mason Davis, víctima de robo en Sonora