Tras denuncias de desapariciones, refuerzan la seguridad en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo

Autoridades federales y estatales reforzaron la seguridad en la carretera Monterrey–Nuevo Laredo, luego de que esta semana se denunciaran varios casos de desaparición de personas que circulaban por esta vía.

Las fiscalías de Tamaulipas y Nuevo León informaron que, desde enero de 2020 a la fecha, han abierto 57 carpetas de investigación, relacionadas con la desaparición de personas en el tramo carretero entre Monterrey-Nuevo Laredo, también que han sido localizadas a 34 personas reportadas como desaparecidas.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas en México tiene otros datos.

Para reforzar la seguridad en la zona, autoridades de ambas entidades anunciaron que habría acciones coordinadas en sus carreteras.

Algunos viajeros recorren esta ruta con miedo, pero muchas veces por necesidad. Es el caso de Rita y sus tres hijos, quienes viven en San Antonio, Texas, pero viajan a Monterrey para visitar a su familia.

Viajó con sus tres hijos. Salieron a las 5 de la mañana para recorrer con luz de día los 219 kilómetros de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, que en los últimos meses se ha convertido en una de las más peligrosas de México y donde se ha reportado la desaparición de decenas de personas.

Por algunos kilómetros, Rita y otros viajeros fueron acompañados por dos patrullas de Tamaulipas, pero la mayor parte del viaje hasta Monterrey lo realizaron solos.

“Un poco más de policías porque yo no vi a ninguno a nadie, nomás, no, no vi a nadie, ni a soldados ni a nada, entonces a lo mejor sí se recomienda pues de perdido ahí que tantita vigilancia”, señaló Rita.