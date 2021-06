Carretera de Nuevo León es llamada el “Triángulo de las Bermudas”, desaparecen personas y vehículos

Los 219 kilómetros de carretera para llegar de Monterrey, Nuevo León, a Nuevo Laredo, Tamaulipas se han convertido en los últimos meses en una especie de triángulo de las bermudas, ahí han desaparecido decenas de personas.

Te recomendamos: “El Bronco” llama a no viajar a Tamaulipas por desapariciones en carreteras

El pasado 22 de enero, Elsa García dejó de tener contacto con su esposo Manuel Antonio Acuña Tolentino, chofer de la plataforma DiDi, lo acompañaba su cuñado Michael Foxworth Tolentino, fueron a Nuevo Laredo a recoger a un amigo: Bruno Castañeda Mejía.

La ubicación en tiempo real señaló que el teléfono de Manuel Antonio dejó de tener señal a la altura de la colonia Granjas Económicas cuando regresaba a Monterrey.

Tres meses más tarde, desapareció de la misma manera Pedro Jesús Castro Villarreal de 28 años, también chofer de la plataforma DiDi.

Juana María Prado, esposa de Pedro Jesús, creó el colectivo de Desaparecidos de Nuevo León en Nuevo Laredo, para advertir a las autoridades que estaban desapareciendo ciudadanos dentro del tramo de 219 kilómetros que conecta a ambas ciudades, tienen registradas, de enero a la fecha, la desaparición de al menos 72 personas, entre ellas 6 menores de edad, y extranjeros, como la estadounidense Gladys Cristina Pérez Sánchez y sus dos hijos, de quienes nada se sabe desde el 13 de junio cuando iban a Estados Unidos.

La Fiscalía de Nuevo León tiene registro de 28 personas desaparecidas cuando iban de Monterrey a Nuevo Laredo, 9 de ellas fueron localizadas vivas y una más sin vida; afirman que las incidencias comienzan a partir de Sabinas Hidalgo, y se acentúan entre los kilómetros 36 y 26, ya en territorio tamaulipeco. En este último punto, hay una aduana interior que tiene años sin operar.

Una de las personas liberadas narró ante las autoridades cómo ocurren estas desapariciones.

“Sobre la carretera había un retén de personas vestidas como militares. me suben a una camioneta donde había 5 personas vestidas de militares. me tapaba la cabeza con un trapo, en dicha camioneta me empiezan a mover todo el día por un camino de terracería, me mencionan dichos militares, donde estaba la droga que traía y para quien trabajaba, me empezaron a golpear con una tabla de madera, me piden el teléfono celular para checarlo y me piden la contraseña para desbloquearlo y se las doy para que lo revisen. Me dejaron en un camino de terracería”.