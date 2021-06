“El Bronco” llama a no viajar a Tamaulipas por desapariciones en carreteras

En la carretera que conecta a las ciudades de Monterrey y Nuevo Laredo, desde el inicio de año se ha denunciado ante la Fiscalía de Nuevo León la desaparición de al menos 28 personas, el gobernador de esta entidad, Jaime Rodríguez “El Bronco”, recomendó hoy no viajar a Tamaulipas.

“Sí es público lo que está pasando en Reynosa, y pues sugerir a la población de Nuevo León que eviten si no es urgente que tengan una vuelta, que se esperen a que esté todo tranquilo, hay gente que tiene que viajar por trabajo, bueno pues, primero que se enteren que estará la Secretaria de Seguridad nuestra al pendiente”, Jaime Rodríguez, “El Bronco”, Gobernador de Nuevo León.

El gobernador de Nuevo León también se refirió a la declaración que hizo el martes respecto al tema de los desaparecidos en la Vía Monterrey- Nuevo Laredo.

“Esos ya se rescataron cerca de 17 personas y bueno hay polémica en cuanto a lo que dicen y lo que no dicen, es un tema de inteligencia que no me gustaría decirlo que está trabajando bien la Fiscalía de Tamaulipas y la Fiscalía de Nuevo León, hay plena voluntad del Ejército y la Guardia Nacional en temas de inteligencia y nosotros aquí con nuestros equipos también estamos trabajando en ese sentido”, Jaime Rodríguez, “El Bronco”, Gobernador de Nuevo León.