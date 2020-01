Carla, víctima de intentos de despojo en la CDMX

Un pequeño “error” en la ejecución de un mandato judicial en la Ciudad de México estuvo a punto de dejar sin casa a Carla Aldana.

Un grupo de personas, acompañado de un actuario del juzgado 36 de lo civil de la Ciudad de México, llegó al departamento de Carla, ubicado en la unidad habitacional Lindavista-Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero, y por la fuerza desalojaron el inmueble, sólo que se trataba de otro departamento.

Los documentos mostrados por quienes realizaron el desalojo tenían inconsistencias: aparecía otra persona como dueño y el domicilio no coincidía: el número de la calle y la letra del departamento eran diferentes.

“Gracias a ese error ellos se empiezan a diluir, a irse. Había un policía al inicio, luego llegaron otros dos, nunca los detuvieron, nunca los llevaron a la delegación, al MP y simplemente se fueron…fui yo ese mismo día al MP, lo más lamentable que me pasó ahora fue que no quisieron hacerme mi denuncia”, explicó Carla Aldana.

– ¿Qué le argumentaron?

Era la segunda vez que a Carla Aldana vivía una situación de despojo. En noviembre de 2017 un grupo de personas llegó a invadir su departamento.

No presentaron nada, simplemente fue que entraron y me despojaron del departamento…incluso en ese momento los policías que estaban según apoyando me decían que no podían meterse, porque estaban dentro del departamento y no sabían si yo era la dueña, no era la dueña a pesar de que tenía las escrituras en ese momento”, dijo Carla Aldana.