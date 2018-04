Caravana Migrante recibe ayuda por parte de ciudadanos en Puebla

Unos 800 centroamericanos que forman parte de la ‘Caravana Migrante’, que llegaron al estado de Puebla, permanecen en un campamento instalado en un parque frente a la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, en la colonia La Libertad, de la capital poblana.

Se instalaron lonas y sanitarios portátiles.

En este campamento, los migrantes, la mayoría de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, que salieron de Tapachula, Chiapas el pasado 26 de marzo, reciben un lugar donde descansar, comida caliente, atención médica y algo de ropa.

También reciben asesoría legal por un grupo de abogados voluntarios quienes les explican los mecanismos legales con que cuentan para prolongar su estancia en nuestro país o tratar de ingresar a Estados Unidos.

En medio del parque se colocó una gran lona que cubre las mesas donde grupos de voluntarios de la Arquidiócesis de Puebla, distribuyen de manera organizada los alimentos como arroz, huevo, tortillas, pan, fruta y agua.

En este campamento se ha recibido ayuda de la gente de Puebla que acude para entregar algo de ayuda para los centroamericanos.

“Aquí nosotros concentramos los acopios de ropa, de despensa, de zapatos, de tenis, de camisetas, de playeras. Puebla es muy generoso, aquí los concentramos y aquí repartimos”, detalló Gustavo Zárate, párroco de Puebla.

“No hay palabras para expresar todo lo que han hecho por nosotros, y estamos altamente agradecidos con el pueblo mexicano que no han tendido la mano, y es algo que puede reconocer que tienen un corazón muy noble”, comentó Santiago Ponce, migrante salvadoreño.

En este campamento hay decenas de historias como la de Santiago, quien viaja con su hermana y tres niños.

Abandonó El Salvador y dejó a su familia para salir de la pobreza.

“Si tengo la esperanza y la fe de llegar a Estados Unidos”, aseguró Santiago Ponce, migrante salvadoreño

Marvin, es un joven de 26 años, quien asegura que los migrantes no son delincuentes.

“Lo que le diría a Donald Trump que nosotros no vamos a robar, no vamos a matar, no vamos a vender droga allá, vamos a trabajar, a luchar para sacar adelante a nuestra familia”, señaló Marvin Antonio Lara, migrante hondureño.

Se espera que el próximo lunes la caravana de migrantes continúe su camino rumbo a la Ciudad de México.

