Cansancio y desesperación; migrantes centroamericanos exigen asilo a EU

Cerca de 10 mil personas, migrantes centroamericanos, fueron regresados de Estados Unidos a Matamoros, Tamaulipas, para que esperen el resultado de sus solicitudes de asilo; cansados y desesperados bloquearon el ‘Puente Nuevo Internacional’ que une la ciudad tamaulipeca con Bronwnsville, Texas, exigen a las autoridades estadounidenses un asilo en el país, además, el nivel de hartazgo por las condiciones en las que viven en nuestro país los invade.

– Alto, alto, no se mueva – Ya no se acerquen más, el puente está cerrado – Las cosas se tienen que hacer bien – Lo estamos haciendo bien y tranquilos – Por favor no procedan más, el puente está cerrado – No pueden entrar hoy – ¡Ayuda, ayúdenos! – ¿Dónde está el albergue que prometieron para nuestros hijos?

Al menos unos 500 migrantes indocumentados, muchos de ellos familias con niños, bloquearon el ‘Puente Nuevo Internacional’ para exigir una respuesta del Gobierno estadounidense a sus solicitudes de asilo.

Todos forman parte del protocolo de protección a migrantes que los obliga a permanecer en México mientras se analizan sus casos.

Ya no aguantamos dormir en el piso, y la verdad a los niños los tenemos enfermos, aquí nos trajeron engañados diciendo que veníamos a un albergue, ¿cuál es el albergue? Es en el parque donde tenemos que dormir”, comentó un migrante.

Si me mandan para mi país yo gano, yo salgo ganando con que me manden a mi país, no aguantamos más dormir en el piso, que me manden para arriba o para mi país me da igual, tengo dos meses de estar aquí, yo no quiero estar bajo una carpa toda la vida”, agregó otro indocumentado.