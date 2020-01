De cada mil mujeres mexicanas, un hombre puede padecer cáncer de mama

Durante 2018 se registraron 722 mil defunciones relacionadas a diversas enfermedades cardíacas, diabetes mellitus y cáncer, principalmente, entre ellos, el cáncer de mama que no es un problema exclusivo de mujeres. De cada mil mexicanas, 1 hombre puede padecer este tipo de cáncer.

Juan Francisco tiene 47 años y hace siete le diagnosticaron cáncer de mama.

Cuando me dieron la noticia no fue fácil, mi primer pensamiento: me voy a morir, porque la palabra cáncer es muy fuerte. Al principio tuve mucho miedo, yo pensaba que el cáncer de mama nada más se daba en las mujeres”, narró Juan Francisco Rodríguez Rocha.