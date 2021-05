Las promesas y campañas electorales que caen en el ridículo de los candidatos

Muchos candidatos, de todos los partidos para ganar el voto bailan, cantan y hacen promesas y campañas electorales que pretenden ser “graciosas”, pero caen en el ridículo.

Durante el último debate entre candidatos a la alcaldía de Monterrey, la panista Yolanda Cantú se comparó con un conocido personaje de una serie británica de ciencia ficción.

“En el ámbito político yo soy denominada Yolanda Who, soy Yolanda Who Cantú, una mujer muy parecida a doctor Who, una mente brillante que tenía metodología, estructura y hablaba con cuentas claras para hacer grandes cosas por la ciudadanía”, dijo.