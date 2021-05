Tarjetas de apoyos económicos, controvertida y polémica apuesta electoral de candidatos

A raíz del anuncio de la Fiscalía General de la República de que abría una carpeta de investigación al candidato del PRI en Nuevo León, Adrián de la Garza por andar repartiendo una tarjeta que es una promesa de recursos si gana las elecciones, hoy partidos y medios hicieron un recuento de cuántos otros candidatos están haciendo lo mismo sin que se les haya abierto una investigación por parte de la Fiscalía.

Te recomendamos: INE aclara que dar tarjetas sin dinero, bienes o servicios no es ilegal

Ricardo Gallardo Cardona, candidato del partido Verde-PT al gobierno de San Luis Potosí fue denunciado por entregar entre sus simpatizantes la tarjeta “La cumplidora”.

La dirigencia estatal del PAN denunció ante la Unidad de Fiscalización del INE a Gallardo Cardona, y exigió que la Fiscalía General de la República actúe de la misma manera que lo hizo con el candidato Adrián de la Garza, en Nuevo León.

Movimiento Ciudadano también presentó una denuncia por el uso de “La cumplidora”. la denuncia de hechos fue entregada a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, al considerar que esta tarjeta “condiciona el voto de ciudadanos”.

Movimiento Ciudadano presentó otra denuncia de hechos contra Carlos Lomelí, candidato de Morena a la presidencia municipal de Guadalajara, por ofrecer “tarjetas a las jefas de familia que les permitirá acceder a descuentos en productos de la canasta básica” y ese partido también denunció a Víctor Hugo Romo, candidato de Morena a la alcaldía Miguel Hidalgo, quien en abril pasado presentó la “Tarjeta Violeta” para 170 mil mujeres de la alcaldía.

Romo aseguró que es diferente a las demás tarjetas.

“Pero no entrega o no sé promete ni dinero, ni despensas ni recursos económicos es un programa transversal para 170 mil mujeres en donde exista un poder de empoderamiento, que es la diferencia. No hemos entregado una sola tarjeta, ese día hay un cartoncito que se puso”, refirió Víctor Hugo Romo, candidato de Morena.