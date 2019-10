Cambio climático intensificará fenómeno de El Niño, advierte estudio

El cambio climático traerá como consecuencia la intensificación del fenómeno El Niño, concluyeron investigadores climáticos que examinaron el comportamiento de este fenómeno durante décadas.

Científicos de la Universidad de Hawái analizaron 33 eventos de El niño para evaluar la transformación que ha tenido y aseguraron que el calentamiento global es responsable de su intensificación.

Los resultados demuestran que a fines de la década de 1970 los eventos de El Niño se volvieron más extremos y frecuentes lo que augura eventos catastróficos, según el estudio publicado en la revista especializada Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Investigación confirma que ubicación de El Niño cambió

Asimismo, la investigación confirmó que la ubicación del fenómeno cambió su origen del Pacifico oriental al Pacífico occidental debido al calentamiento de fondo en esta última región del océano.

Las simulaciones con modelos climáticos globales sugieren que, si los cambios de fondo observados continúan bajo el forzamiento antropogénico futuro, los eventos extremos de El Niño más frecuentes inducirán profundas consecuencias socioeconómicas”, informó Bin Wang, meteorólogo e investigador de la Universidad de Hawái y coautor del estudio.

Ejemplo de lo que este fenómeno ha provocado son las graves sequías en Islas del Pacifico occidental y Australia, lo que derivó en incendios forestales y hambrunas. Sin olvidar los efectos negativos en la pesca y los arrecifes de coral a nivel mundial, contempló la investigación.

Por último, el grupo de investigadores buscará la retroalimentación sobre el tema para que este trabajo sirva para mejorar el modelado climático que ayude a mitigar los impactos económicos, ambientales y sociales.

