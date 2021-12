Calumnias que investigadores “callaron como momias” actos de corrupción: Merino

Mauricio Merino, académico del CIDE, respondió al presidente López Obrador sobre ciertos señalamientos que ha hecho sobre la dirección que había tomado el Centro de Investigación en administraciones pasadas.

“Una postura que nada tienen que ver con la de los últimos directores del CIDE, no estuvieron a la altura de las circunstancias frente al saqueo más grande que se ha cometido en la historia de México. Es eso, una intelectualidad, un grupo de académicos muy conservadores, acomodaticios, sin correr riesgos de ningún tipo para poder ir ascendiendo en la escala social, guardando silencio cómplice”, dijo López Obrador.

El académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), aseguró que desde las instituciones educativas sí se denunció y se enfrentó la corrupción de todos los gobiernos y calificó como “calumnias” los señalamientos del presidente de que los investigadores “callaron como momias” frente a actos de corrupción de gobiernos pasados.

“¿Qué no dijimos nada?, ¿qué nos quedamos callados ante la opacidad y la corrupción de los gobiernos anteriores? Falso. Para ser momias, somos unas momias muy ruidosas. No es verdad lo que ha dicho el presidente López Obrador y hay que decirlo, porque como parte de la defensa de la democracia debemos enderezar la verdad y no tolerar de los poderes públicos, de ningún poder público, sea el que sea, incluso el más alto, como es el caso, la mentira y la calumnia”, insistió Merino.