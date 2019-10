Calderón cancela participación en conferencia en Universidad de Monterrey

El expresidente Felipe Calderón Hinojosa declinó participar en el Simposio Internacional de Derecho en una Universidad privada como estaba previsto para esta semana en el campus de Monterrey.

En una carta dirigida al rector de esta casa de estudios, David Garza Salazar, el exmandatario federal indicó que suspendió su visita ante el rechazo expresado por la mamá de uno de los dos estudiantes asesinados por militares adentro del campus durante su sexenio.

En su opinión, el parecer de la señora “es razón más que suficiente para que suspenda mi visita. Considero que es de la mayor importancia atender esta opinión de la señora Mercado, y en todo caso poder reunirme con los familiares de Jorge y Javier, para poder dialogar con ellos, escucharlos de viva voz y precisar también alguna de la información que se ha divulgado antes que atender a la invitación de los estudiantes”.

En días pasados, estudiantes, profesores y egresados de dicha institución habían solicitado cancelar la visita de Calderón Hinojosa por considerar que sería una grave ofensa a la memoria de dos estudiantes asesinados, en el campus Monterrey.

En la misiva, también dirigida a los profesores, alumnos y trabajadores que integran la comunidad de ese plantel, y estudiantes de la Licenciatura en Derecho y Representantes de su Sociedad de Alumnos, el expresidente agradece la apertura y pluralidad que mostró la institución para su visita al campus con motivo de impartir una conferencia.

Explicó que ha seguido la discusión pública sobre esta invitación y agradeció el interés reiterado de esa comunidad estudiantil y de sus autoridades por fomentar un espacio libre de reflexión.

En esta polémica se han vertido diversos puntos de vista, muchos de ellos atendibles. También hay versiones imprecisas y algunas verdades a medias que es necesario aclarar. Y me gustaría poder hacerlo en persona (…) Sin embargo, he escuchado con especial atención el comentario de la señora Rosa Elvia Mercado, madre de Jorge Antonio, quien señaló recientemente no estar de acuerdo con mi visita al campus en las circunstancias actuales”.