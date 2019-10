Exigen declaraciones de expresidentes sobre condonaciones fiscales

El vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Salomón Jara, consideró necesario que el Congreso pida una explicación a los expresidentes, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, sobre las condonaciones fiscales que se hicieron a personas físicas y morales durante sus administraciones.

A mí me gustaría que sí se llamaran a los expresidentes, a quien sea, para que nos expliquen porqué se condonó, porqué se afectó la economía del pueblo, porqué son los culpables, no estamos dando ningún borrón a nadie, no estamos pidiendo que se olvide, tiene que haber justicia, por eso el pueblo los castigó ahora el 1 de julio, el pueblo dijo ya basta, sin embargo, esto no puede quedar con un borrón y todo se acabó, es necesario que las instancias judiciales puedan también recurrir para que den la explicación”, comentó Salomón Jara.