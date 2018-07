Cae sospechoso de toma de rehenes en EU; reportan una persona muerta

La policía de Los Ángeles detuvo a un hombre afroamericano sospechoso de atrincherarse dentro de un supermercado, con varios rehenes.

La movilización policiaca comenzó a la una y media de la tarde hora local, con una riña familiar, cuando el sospechoso disparó contra su abuela y su novia.

Antes de las tres de la tarde, cuando los oficiales intentaron detener al agresor, comenzó una persecución y tiroteo en el área de Hollywood; al llegar al barrio de Silverlake el automovilista impactó su auto contra un poste.

El sospechoso abandonó la unidad y se refugió en el supermercado, donde tomó como rehenes a clientes y trabajadores. A las cuatro de la tarde con 15 minutos, tiempo de Los Ángeles, la Policía rescató a una mujer que viajaba con el sospechoso.

Momentos después los uniformados rodearon el inmueble. Algunas víctimas fueron rescatadas a través de una ventana, incluido un grupo de niños.

Hasta el momento se reporta que una mujer murió; Desde las 5 y media, tiempo local fue desplegado el equipo SWAT, a la espera de ingresar al edificio.

A través de Twitter, el presidente estadounidense, Donald Trump, informó que ha seguido muy de cerca la situación que se vive en California.

Watching Los Angeles possible hostage situation very closely. Active barricaded suspect. L.A.P.D. working with Federal Law Enforcement.

La policía de los ángeles confirmó haber tomado en custodia al sospechoso sin incidentes mayores.

#UPDATE: We have successfully taken the suspect into custody without incident. The situation remains fluid as officers move forward clearing the location.

— LAPD HQ (@LAPDHQ) July 22, 2018