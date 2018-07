Tiroteo en calles de Philadelphia deja un muerto y cuatro heridos

Un joven de 14 años murió y otras cuatro personas, entre ellas tres menores de edad, resultaron heridas en una balacera en una calle de Philadelphia.

El suceso ocurrió a eso de la medianoche del lunes en una calle del sector norte de la ciudad, dijo el jefe policial Scott Small. No se sabe con certeza si las víctimas eran el blanco intencional de los atacantes.

El joven de 14 años fue baleado en la cabeza y murió de sus heridas poco después. Resultaron heridos otros tres menores, de 11, 14 y 16 años, y un hombre de 24. Todos estaban en condición estable, dijeron autoridades.

