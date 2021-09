Buscan a tres personas que cayeron a fondo de barranco en Puebla

En el municipio de Tlatlauquitepec ubicado en la sierra nororiental del estado de Puebla, autoridades y habitantes realizan la búsqueda de 3 personas que cayeron al fondo de un barranco cuando circulaban a bordo de una retroexcavadora en el kilómetro 18 de la carretera Tlatlauquitepec-Mazatepec.

La pesada máquina fue arrastrada algunos metros por la corriente de agua y ya fue localizada, sin embargo, las 3 personas siguen desaparecidas.

Fuerzas municipales y estatales ya trabajan en coordinación con grupos de rescate para ubicar a los 3 hombres.

Durante este día se formaron diversas cuadrillas para recorrer las laderas del río, que desembocan en la presa de la Soledad.

“Vamos a filtrar a gente de protección civil y a gente de seguridad pública municipal con radios, porque no podemos ingresar al cañón de este río si no tenemos la seguridad de que no abran las compuertas de la presa la Soledad, eso es lo delicado, no podemos exponer a más personas”, explicó Porfirio Loeza, alcalde de Tlatlauquitepec.