Brigada de búsqueda halla restos humanos en Yecapixtla, Morelos

En su cuarto día de búsqueda en campo, la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas encontró fragmentos de hueso humano en la Barranca las Ánimas, en Yecapixtla, Morelos, mismo lugar donde el pasado 16 de julio, autoridades encontraron un tambo con restos humanos.

Te recomendamos: En marcha brigada nacional de búsqueda de personas desaparecidas en Morelos

“Se localizó un tambo con restos humanos, hoy la familia regresó y se volvió a seguir buscando otro tambo, porque la información es que son dos tambos, se encontraron algunos restos óseos, todavía no sabemos si corresponden al segundo tambo que estamos buscando, o sea una tercera persona que también haya sido inhumada clandestinamente en esta zona”, indicó Yadira González, integrante Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

El hallazgo de hoy se localizó a 18 metros de profundidad junto a una cueva, donde brigadistas y rescatistas ubicaron también un arma blanca. Llegaron al lugar a rapel.

La Fiscalía Estatal de Morelos se hizo cargo del hallazgo.

Hasta Morelos llegó Miriam Palmeros, madre de Monserrat Uribe, desaparecida en Iztapalapa el 24 de julio de 2020, cuando tenía 21 años de edad.

Miriam al igual que decenas de familiares de desaparecidos y voluntarios bajaron cañadas y buscaron en el cauce del Río algún resto humano.

“El trabajo lo tenemos que hacer las familias, el tener que moverme de un estado a otro ha sido muy complicado, no hay dinero que alcance, tenemos que dejar nuestro dolor guardado y ese mismo dolor convertirlo en fuerza y en fe para poder seguir buscando. ¿Qué es lo que me mueve? El amor a mi hija, el deseo de encontrarla, si nos esperamos a que la Fiscalía encuentre a los nuestros, no los vamos a encontrar nunca”, refirió Miriam Palmeros, madre de desparecida en Iztapalapa.