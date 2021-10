Familiares de personas desaparecidas las buscan en municipios de Morelos

Desde este fin de semana familiares de personas desaparecidas buscan a sus seres queridos en varios municipios de Morelos.

Juan, hermano de Yadira, desapareció hace más de 15 años en Querétaro. Desde entonces ella lo busca por todo el país, y ahora como parte de la sexta jornada nacional de búsqueda de desaparecidos.

“No tengo a mi hija desde hace 7 años. Sigo buscándola tanto en vida, como en fosas, nadie vio nada y cuando alguien me da información, cuando les pido que lo haga ante un Ministerio Público ya no quieren”, reiteró Tranquilina Hernández, madre de desaparecida.

“Estoy por toda la República, ahorita llevo 4 meses sin ir a mi casa, no puedo me quiero ir a mi casa, dormir y resignarme a que Juan no va a regresar. No hay mejor pago que regrese a uno, aunque sea un cachito eso es lo que te mueve, te para y te tiene aquí”, dijo Yadira González, hermana de desaparecido.

Brigadistas y familiares recorrieron este martes terrenos de cultivo, barrancas, ríos y cañadas a orillas de carretera, muy cerca de Cuautla. La búsqueda terminará el 24 de octubre.

“Si no me quieren decir quiénes son, un mensaje que me digan la vimos en tal lado o sabe que, pues su hija ya no tiene vida, pero está aquí, que se toquen el corazón estas personas que se llevaron a mi bebé ya son 7 años que me tienen muerta en vida”, refirió Tranquilina.