Brasileña Embraer apoyará investigación de accidente de Aeroméxico

El fabricante brasileño de aeronaves Embraer anunció este martes que estaba listo para apoyar a las autoridades mexicanas en su investigación sobre las causas del accidente de un avión de Aeroméxico, que se estrelló al salir de la pista del Aeropuerto Internacional de Durango.

Embraer is aware of the accident with an E190 aircraft operated by Aeroméxico, Flight AM2431, late this afternoon, during take-off from the General Guadalupe Victoria International Airport, in the city of Durango, en route to Mexico City. Learn more: https://t.co/BgzGzxyDYr

