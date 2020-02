Baja uso de bolsas de plástico en CDMX, pero algunos locatarios siguen utilizándolas

Cada vez son menos las personas que utilizan bolsas de plástico en la Ciudad de México a casi tres meses de haber entrado en vigor la ley que prohíbe su uso.

Te recomendamos: Prohibición de bolsas de plástico beneficia a comerciantes: Canacope

Hasta ahora la Secretaría del Medio Ambiente ha verificado alrededor de mil 40 locales comerciales, menos del 8% seguían utilizando bolsas de plástico, 80 comercios de diferentes giros de plazas comerciales fueron apercibidos.

Ningún comercio ha sido sancionado económicamente y lo que se busca es que se genere conciencia entre la industria, los comercios y los consumidores para evitar cualquier uso de bolsas de plástico.

Han quedado claro los usos que se van a dar por ejemplo por razones de innocuidad que son las carnes frescas que tiene que ver con res, cerdo, pollo, pescado y siempre y cuando sea de primer momento, es decir, no me pueden dar el pescado en una bolsa y además volver a echarlos en otra bolsa, eso no se puede, lácteos, como queso, crema, requesón, ese tipo de productos a granel, los cárnicos, jamón, salchichas, esos son los productos que van a utilizar plástico por razones de innocuidad”, destacó Andrée Lilian, directora General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental CDMX.