Bolsa de Tokio cierra con pérdidas, índices de China a la baja

La Bolsa de Tokio cerró este lunes con pérdidas, pues prevaleció un ambiente de aversión al riesgo en el mercado luego de que Estados Unidos y Canadá siguen sin alcanzar un acuerdo en las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El índice Nikkei de 225 acciones, principal indicador de la Bolsa de Valores de Tokio, cerró hoy sus operaciones con pérdidas de 157.77 puntos, o 0.69 por ciento, para llegar a 22,707.38 unidades. En tanto la primera sección, representada por el índice de precios Topix, perdió 15.04 puntos y se ubicó en 1,720.31 unidades.

Los principales indicadores chinos cerraron esta misma jornada a la baja, en donde el Shanghai Composite Index (SSEC) cayó 4.52 puntos, 0.17 por ciento, para cerrar en dos mil 720.73 unidades, mientras el Shenzhen Component Index descendió 9.92 puntos, 0.12 por ciento, para ubicarse en ocho mil 455.55 enteros.

Los índices de referencia permanecieron en territorio negativo a lo largo del día debido a que el apetito de riesgo de los inversionistas fue debilitado por los gobierno de Estados Unidos y Canadá que suspendieron por el fin de semana sus negociaciones comerciales sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Estados Unidos y México habían llegado a una conclusión con un acuerdo anunciado el lunes 27 de agosto sobre la revisión del tratado comercial trilateral. Se espera que las negociaciones entre Washington y Ottawa se reanudan el miércoles en medio de la incertidumbre sobre si un acuerdo aceptable para ambos lados es posible, ejerciendo presión sobre sectores como fabricantes de autos

No obstante, durante el sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que no había necesidad de mantener a Canadá en el TLCAN y advirtió al Congreso que no se inmiscuyera en las negociaciones comerciales.

Con información de Reuters y Notimex

asa.