Cancelan sesión en Cámara de Diputados por bloqueo de la CNTE

Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, informa que se acordó con la mesa directiva cancelar la sesión de este jueves por los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en inmediaciones del recinto.

Te recomendamos: CNTE bloquea accesos a la Cámara de Diputados, en CDMX

No hay condiciones para sesionar el día de hoy en la @Mx_Diputados . Buscamos el diálogo con los maestros y prevaleció la cerrazón. Hemos acordado con la mesa directiva cancelar la sesión de hoy y convocar hasta la próxima semana. Así no se puede avanzar en favor de la educación”.

A pesar de que hoy vence el plazo para aprobar las leyes secundarias de la reforma educativa, reitero que no hemos terminado el trabajo ni los consensos para dictaminar. No hay razón para el bloqueo a la @Mx_Diputados, no vamos a legislar a espaldas del magisterio. ¡Diálogo si!

— Mario Delgado (@mario_delgado) September 12, 2019