Habitantes de Milpa Alta bloquean la carretera México-Oaxtepec por agresión a mujer

Habitantes de la alcaldía de Milpa Alta bloquearon, anoche, durante más de tres horas un tramo de la carretera federal México-Oaxtepec. Así mostraron su molestia por la presunta agresión a una mujer del barrio de Nichola.

Uno de los habitantes de Milpa Alta relató: “Dicen que la muchacha venía caminando y el sujeto del carro la jalo para dentro del carro”.

Algunos habitantes del lugar capturaron al presunto agresor y lo retuvieron durante varios minutos.

Cientos de policías metropolitanos llegaron a esta alcaldía para rescatar al hombre y reabrir la circulación vehicular.

El vehículo en donde viajaba el presunto agresor fue volteado en un paraje del pueblo de San Pedro Atocpan.

Finalmente, el sujeto fue liberado de los pobladores y presentado ante el Ministerio Público.

Varias mujeres dijeron ser víctimas de acoso y abuso sexual en esta zona.

Una mujer víctima de abuso sexual contó: “A mí hace dos años, mientras yo regresaba de la escuela, sufrí una violación. En la parada un taxista me subió al carro y en el trayecto me quitó mis pertenencias, me empezó a tocar todo el cuerpo y después me llevó a un domicilio, en donde abusó de mí, me violó”.

Acompañada de su mamá y su hermana, esta mujer, de 27 años, narró su experiencia luego de su denuncia desde hace dos años.

Una mujer víctima de abuso sexual detalló: “Tuve una oportunidad para escaparme y en esa oportunidad que tuve para escaparme pude ver lo que eran las placas del taxi, pude ver la complexión de él, al momento de ir a la Fiscalía a denunciar pues di todos mis datos, di datos contundentes, siento yo que son contundentes para que agarraran a ese hombre. Desde hace dos años me han venido dando largas que ya merito lo agarran y que no lo pueden agarrar porque no tienen una fotografía de frente”.

Al igual que esta mujer otros pobladores manifestaron sus inconformidades y problemáticas a las autoridades de la alcaldía.

Luego de un diálogo entre autoridades y los habitantes del lugar, a la 1:00 de la madrugada se retiró el bloqueo y se reabrió la circulación vehicular en la carretera México-Oaxtepec.

Con información de Guillermo Segura.

RAMG