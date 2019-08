Bienes de Juan Collado y Rosario Robles podrían ser subastados en Los Pinos

Los bienes del abogado Juan Collado, preso en el Reclusorio Norte, y de la extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol), y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, podrían ser subastados por el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, reveló el titular de esa institución, Ricardo Rodríguez.

El funcionario dijo que estos dos candidatos son muy propicios para que se les aplique la nueva Ley de Extinción de Dominio, ya que actualmente se encuentran vinculados a proceso.

El abogado Juan Collado está acusado de delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, mientras que a Rosario Robles se le investiga por el ejercicio indebido del servicio público, agravado por la continuidad del delito en su paso por la Sedesol y la Sedatu.

Sobre los casos relevantes que atiende el Instituto, Ricardo Rodríguez señaló que son varios, entre los que destacó la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales).

La mayor obra de corrupción de este país ha sido la liquidación de Ferronales, es donde yo creo que ha habido el fraude más grande o la corrupción mayúscula en administraciones anteriores; eso no nada más lo digo yo, lo dice una resolución de la Función Pública.

Aunque el Instituto también se dedica a la recuperación de cartera, el funcionario consideró que las subastas son lo más mediático y lo más conocido.

En ese sentido, el funcionario habló de los vehículos de lujo, así como la residencia de Zhenli Ye Gon, de la que dijo se tenía en administración desde 2012: “siete años pagando predial, luz, agua, y lo que fuera, el Estado lo pagaba, además, el mantenimiento de la casa”.

Los autos fifís que vendimos, esos autos de lujo Lamborghini, Corvette, Audi, estaban en los almacenes, ¿y por qué no se vendían?, porque no había una coordinación entre la Fiscalía y el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, que es el anterior SAE, no había esa sinergía.