Yadhira Carrillo asegura que Juan Collado no recibe atención especial

Este jueves, Yadhira Carrillo visitó a Juan Collado en el Reclusorio Norte, antes de entrar, habló de la salud de su esposo.

Te recomendamos: Ratifican auto de vinculación a proceso a Juan Collado

Él está muy triste, él está muy indignado, no puede entender cómo está aquí. No puede creer, cómo está aquí. Delicado, delicado (de salud). Sí, no es sencillo que tu cuerpo reaccione como lo hace todos los días que estás trabajando”, indicó Yadhira Carrillo, esposa de Juan Collado.

Con un ramo de flores, dijo que es un proceso difícil y aseguró tener confianza en las autoridades e instituciones.

Siempre nos regalamos flores, yo creo que es un proceso y no es nada agradable para ningún ser humano estar en un lugar así, no venir a un lugar así, pero es parte de lo que te toca vivir aquí, es parte de la vida, yo así lo veo, es un segmento en mi vida que me está tocando vivir y hay que afrontarlo con dignidad, con valentía, porque no siempre hay justicia en el momento que la necesitas, como en este instante. Tenemos mucha fe en nuestro presidente, en su momento sabremos que saldrá y saldrá tal como él es, cien por ciento inocente”, destacó Yadhira Carrillo.