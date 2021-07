Becario de Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida es hallado muerto

En Guerrero, el fin de semana fue localizado muerto un becario del programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, en la zona serrana de ese estado. Se indaga si su desaparición y muerte tiene relación con la operación de un grupo criminal en la zona.

Gilberto Tapia Mendoza era parte de un grupo de 8 becarios y técnicos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, que el pasado 16 de julio debía recoger documentación de los beneficiarios del programa, ubicados en la comunidad de Guajes de Ayala en Coyuca de Catalán, en la sierra de Guerrero. El grupo llegó incompleto al lugar.

El delegado de programas sociales en Guerrero confirmó que cerca de ‘El Durazno’ fueron retenidos Gilberto y dos mujeres más.

La noche del secuestro, la comisaría de ‘El Durazno’, Mary Flor Chavez Tello dio esta información a los encargados de la brigada.

“Yo no sé lo que está pasando, yo aquí tengo a las muchachas, al muchacho no me lo dejaron. Ese muchacho tiene antecedentes penales, no sé cómo vino a dar con ustedes”, insistió Mari Flor Chavez Tello, comisaría de El Durazno, Coyuca de Catalán, Guerrero.