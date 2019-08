Beatriz Mojica renuncia al PRD tras 30 años de militancia

La excandidata del Partido de la Revolución Democrática (PRD) al Gobierno de Guerrero, Beatriz Mojica Morga, renunció a ese partido luego de 30 años de militancia, ante la posible alianza de ese instituto político con el PRI, de cara a la renovación de la gubernatura en esa entidad en 2021.

Te recomendamos: Sheinbaum se reúne con mujeres y ofrece combatir la violencia

En un mensaje al pueblo de Guerrero, que compartió en su cuenta de Twitter @Beatriz_Mojica, aclaró que su decisión es personal:

De ninguna manera respaldaría una alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) , ni formal ni de facto, porque eso sería traicionar al pueblo de Guerrero. Por eso he decidido cerrar este ciclo”, señaló en la red social.

Hoy renuncio al PRD , no me reafiliaré, y acompañaré a los más de 100 mil perredistas guerrerenses que tampoco lo harán”.

Mojica Morga indicó que en 2021 “volveremos a tener la oportunidad de impulsar un verdadero cambio generacional y de sacar a los corruptos que nos han dominado y que nos tienen sumergidos en la miseria.

Ante ello, pidió estar listos para construir una opción de izquierda que gobierne de manera diferente, “sin raterías y sin exclusiones. Si es así, contarán conmigo”.

Mensaje al pueblo de Guerrero. Esta decisión es personal, hoy renuncio al @PRDMexico , no me reafiliaré, y acompañaré a los más de 100 mil perredistas guerrerenses que tampoco lo harán. pic.twitter.com/P5HWUvpIha

Luego de rendir protesta como nuevo Presidente del PRI, Alejandro Moreno aseguró que su partido rechazará la revocación de mandato que pretende el presidente y los cambios que atenten contra la autonomía del INE.

No permitiremos que se atente contra su autonomía como tampoco respaldaremos figuras jurídicas que parecen democráticas, pero que son todo lo contrario, como la revocación de mandato. El PRI no lo respalda y no lo vamos a apoyar”.