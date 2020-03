Beatriz Gutiérrez pide no hacer caso a “chismes” sobre el coronavirus en México

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, nuevamente instó a los ciudadanos a no propagar información falsa a través de las redes sociales sobre la situación por el coronavirus.

El gobierno de México deja en manos de los científicos la pandemia. Usa las redes sociales y los chats para informarte no para propagar mentiras”, escribió en su cuenta de Twitter

Por medio de un video, con duración de 64 segundos, Beatriz Gutiérrez llamó a la ciudadanía a solo hacer caso a la información proveniente de fuentes oficiales.

A continuación hizo un llamado a la población a no hacer casos a chismes o rumores de los que se desconoce su destinatario.

Qué pasa si tú tomas el teléfono y empiezas a enterarte de chismes y los esparces como si fuera agua, no es correcto porque mucha de la gente que envía esos mensajes no se identifica no da la clara”, continuó.