Video: Beatriz Gutiérrez Müller alerta por mensajes falsos sobre coronavirus

En un video difundido en redes sociales, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente, Andrés Manuel López Obrador, alertó por mensajes falsos sobre el coronavirus que se difunden en aplicaciones de mensajería.

Gutiérrez Müller detalló que estos mensajes se han viralizado a través de aplicaciones de mensajería instantánea, por lo que pidió no hacer caso y mantenerse informado.

En el video, Gutiérrez Müller dio a conocer algunos de los mensajes de audio que circulan en las redes sociales donde se asegura que se decretará “estado de emergencia en el DF”, por la pandemia del coronavirus.

“Yo te voy a decir que tu debes consultar fuentes oficiales. Es la Secretaría de Salud la encargada de dar esta información, no estos individuos que con intereses oscuros no esclarecidos toman un teléfono y dicen ser personas cercanas a no sé quien, y te venden la idea de que tu debes salir corriendo a ponerte la vacuna, hacerte un estudio de laboratorio y comprar en un supermercado”, mencionó.

La esposa del presidente aclaró que el Gobierno de México “es muy responsable… Están dándote información precisa, no omitida. Aquí no te están engañando, hay seriedad absoluta en los datos que se dan”.

“Cada vez que te llegue una cadenita como estás, no la escuches y no la creas, están jugando con tu miedo y lo que tu tienes qué hacer es confiar en ti y confiar en las autoridades sanitarias, que son las expertas, no estos fulanos que no se identifican.