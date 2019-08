Batres sugiere a Monreal presentar renuncia con carácter de irrevocable

Por tercer día consecutivo, el senador Martí Batres externó su inconformidad por la votación interna del grupo parlamentario de Morena para elegir al próximo líder del Senado de la República.

Te recomendamos: Monreal quiere el poder absoluto del Senado: Martí Batres

El aún presidente de la Mesa Directiva del Senado informó que será este jueves cuando presente ante la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena la impugnación del proceso de elección y adelantó que acatará el fallo que emita el órgano de su partido.

Al concluir la inauguración sobre el Foro del Sindicalismo Aéreo de México, organizado en el Senado, Batres aseguró que sin importar la decisión él será “feliz” de continuar como legislador de Morena.

A mí no se me va la vida si no soy presidente de la Mesa Directiva, soy feliz, soy un hombre feliz, feliz, feliz en cualquiera de las circunstancias que me correspondan en la vida política”, destacó Martí Batres, presidente del Senado.