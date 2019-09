Avioneta choca contra vehículo cerca de Washington; hay al menos 4 heridos

Al menos cuatro personas resultaron heridas este jueves después de que una avioneta chocó contra un automóvil en una autopista en la ciudad de Bowie, en el condado de Prince George, en el estado de Maryland y cerca de Washington D.C, informaron fuentes policiales locales.

El incidente ocurrió en la ruta 50 cerca del aeropuerto en Bowie, Maryland, donde fueron cerrados dos carriles hacia el este y otro hacia el oeste, de acuerdo con reportes de la televisora local ABC 7 News.

Investigators believed that the plane’s operator was attempting to land and misjudged the landing

