Al menos 10 muertos causa un accidente aéreo en Texas

Una avioneta se estrelló en Texas este domingo, matando a las 10 personas a bordo, confirmaron las autoridades locales. La aeronave de modelo Beechcraft BE-350 King Air se estrelló en un hangar mientras despegaba del aeropuerto local, dijo Mary Rosenbleeth, portavoz de la ciudad de Addison, al norte de Dallas.

El avión bimotor fue destruido por un incendio después del accidente aéreo, dijo la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos en un comunicado.

Anotber witness video of the plane that crashed into a hangar during takeoff this morning at the Addison Airport. FAA says it was a twin-engine Beechcraft BE-350 King Air, they haven't said how many people on board @FOX4 pic.twitter.com/G7UZAyxfnN

— Lynnanne Nguyen (@LynnanneFOX4) June 30, 2019