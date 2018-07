Autoridades esperan proyecto de remodelación para reabrir Artz Pedregal

Estamos en espera del dictamen, antes de avanzar en la investigación, necesitamos la conclusión de los peritos del Instituto de la Construcción, calculan que a mediados de la semana que entra, estarían ya en condiciones de dar un dictamen”, indicó.

El subsecretario de Gobierno capitalino, Guillermo Orozco señaló que lo primordial es garantizar la seguridad de clientes y locatarios de la plaza.

Se informó que los dueños de la plaza aún no han entregado el proyecto de remodelación.

Toda la plaza tiene diferentes unidades de funcionamiento, hay algunas que son independientes a la plaza comercial, pero aun así han sido suspendidas hasta no concluir la revisión de la totalidad de todas las áreas, todavía no nos presentan el diseño final de esta parte que colapsó, pero de entrada no se va a permitir otro volado igual”, reiteró el secretario de Protección Civil capitalino.