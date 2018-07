Habilitan paso vehicular y peatonal frente a plaza Artz Pedregal

La Secretaría de Protección Civil informó que ya se encuentra habilitado el paso vehicular en uno de los carriles laterales de Periférico Sur, con dirección al norte, así como el peatonal, tras la colocación, este domingo, de un tapial metálico para seguridad de la población, frente a la plaza comercial Artz Pedregal, en la delegación Álvaro Obregón, luego del cierre que se mantenía por el derrumbe presentado en la estructura, el pasado 12 de junio.

En un comunicado, se informó que elementos de la dependencia continúan con la supervisión del retiro de escombros en el inmueble para garantizar la seguridad de los trabajadores.

Mientras tanto, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) continúa con las investigaciones correspondientes.

Álvaro Obregón investiga derrumbe de plaza Artz Pedregal

El fiscal desconcentrado de Investigación en la delegación Álvaro Obregón advirtió que no está descartada ninguna línea de investigación sobre el derrumbe de una parte del Centro Comercial Artz Pedregal, el pasado jueves, ni por posibles fallas de infraestructura, ni por negligencia.

“No, no, no, ninguna situación está descartada, estamos en un plano de revisarlo objetivamente y poder determinar la responsabilidad en el evento. Esencialmente los cálculos, la revisión de planos, de información, de mecánica de suelo, se está revisando toda la información desde que se inició la construcción de la plaza hasta el evento, entonces no estamos descartando ninguna medida”, detalló José Antonio Escobar Plata, Fiscal de Investigación en Álvaro Obregón.

Cuestionado sobre el tema durante una conferencia de prensa en la Procuraduría capitalina para informar sobre la detención de presuntos delincuentes, el fiscal José Antonio Escobar Plata precisó que las indagatorias contemplan la documentación presentada por la constructora y los permisos otorgados para la obra.

Y que, de comprobarse un caso de negligencia, se podría alcanzar una pena de hasta seis años de prisión para quien resulte responsable.

“Estamos checando la información, tenemos que revisar minuciosamente la documentación que presentaron en la delegación, la documentación del Instituto de la Construcción, si existe un tipo penal, tendríamos que revisarlo, pero sí podría ser alguna, en caso de que hubiese sido alguna negligencia puede ser una responsabilidad de constructores o quizá de algún director responsable, no lo sé, necesitamos revisarlo, alcanzan hasta una penalidad de seis años”, explicó José Antonio Escobar Plata, fiscal de Investigación en Álvaro Obregón.

Informó que este domingo continuaron los trabajos de peritos en la plaza, estacionamientos y locales, por lo seguirá cerrada al público.

Con información de Protección Civil

MAP