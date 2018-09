Automovilistas realizan bloqueo en la México-Puebla; denuncian ataques con piedras

Automovilistas realizaron un bloqueo en la caseta de cobro de San Marcos de la autopista México-Puebla, pues denunciaron que delincuentes atacan con piedras sus parabrisas.

La madrugada de este martes, los automovilistas realizaron el bloqueo ya que afirman que delincuentes tres kilómetros atrás les aventaron piedras, rompieron parabrisas y dejaron a un chofer de un autobús herido.

Un afectado narró su experiencia en la caseta de cobro de San Marcos- Huixtoco, en la autopista México-Puebla, y dijo que durante algunos minutos realizaron un bloqueo para exigir la reparación de los daños a sus vehículos y mayor seguridad en la zona, luego de haber sido agredidos con piedras dos o tres kilómetros antes.

Aseguraron que se trata de un grupo de delincuentes que utilizan dicha estrategia, en el tramo de los kilómetros 39 al 42, con dirección a la ciudad de México, para que los automovilistas se detengan y así poderlos robar.

Y la gente que resultó afectada decidió bloquear la caseta, debido a que no les hacen caso.

Están diciendo que no importa que haya muertos, que esto no procede y que no van a hacerse cargo de nuestros daños de nuestra integridad, hay gente físicamente incluso y no están haciendo nada”, dijo uno de los afectados.