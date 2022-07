Aún no llegan médicos cubanos a hospitales de Nayarit; siguen en capacitación

Aún y cuando su presencia se comprometió para el pasado lunes, siguen sin llegar a los hospitales de comunidades rurales de Nayarit los 54 médicos cubanos que se integrarán al programa IMSS Bienestar.

Los médicos cubanos siguen tomando cursos de capacitación por 8 horas diarias y realizando evaluaciones en la Ciudad de Tepic.

“Puede ser que mañana ya arranquen, no sabemos, todo va siendo sujeto a lo que van ellos avanzando, les hacemos una especie de evaluación diaria, la evaluación que les hagan hoy define si ya están listos, se van a ir a las unidades y ya me los están reclamando, al igual que el nacional deben tener una evaluación de estudios, para tener un apalancamiento en la Dirección de Profesiones”, indicó José Francisco Munguía, secretario de Salud Nayarit.

La mayoría de los pacientes de estas comunidades ya conocen de su llegada al estado y están expectantes de su arribo a los hospitales.

“Que van a venir a atender porque no había doctores, pues que vienen muy especializados y muy preparados y que vienen a apoyar, porque no hay muchos doctores aquí, faltan operaciones y no hay”, señaló Marina Quezada, habitante Las Varas