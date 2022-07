Hospital de Las Varas, en Nayarit, recibirá siete médicos cubanos; continúan en capacitación

El Hospital IMSS Bienestar de Las Varas, localidad perteneciente al municipio de Compostela, Nayarit, recibirá a siete médicos cubanos en los próximos días.

N+ te recomienda ¿Cómo son los hospitales de Nayarit donde trabajarán los médicos cubanos?

“Necesitamos que sea reforzada la atención por especialistas, ya con la llegada de ellos podremos aprovecharlos, llegan entre mañana o pasado por parte del ayuntamiento se les consiguió un lugar donde estar viviendo y por parte de nosotros hospital vamos a darles alimentación. Todavía nos faltaría reforzar los 3 turnos, quedaría reforzado el turno matutino y a medias el vespertino, en el nocturno estamos ahí todavía, me faltan días y horas que cubrir, queda descubierto el domingo por la noche”, dijo Oswaldo Muñoz, director Hospital IMSS Bienestar de Las Varas.

Esta localidad, ubicada a 80 kilómetros de la capital, Tepic, vive del campo y el turismo. Lo que más se atiende en este hospital son picaduras de alacrán, control natal, pediatría y enfermedades crónico-degenerativas.

Doña Yolanda tuvo un accidente en casa, desde hace días su hija la trae al hospital a recibir curación.

Don Celedonio vino por medicamento para la presión.

“Hace cómo 3 días y nos hacen falta, yo por desidia dije me espero, pero toca la suerte que pues no hay nadie que nos atienda, nos aguantamos”, señaló Celedonio Hidalgo, paciente comunidad Las Piedras.

Los pacientes de Las Varas saben de la llegada de los médicos cubanos.

“No han dicho, de hecho, pregunte yo ahorita y dicen que todavía no saben que están en espera de que lleguen ya es bueno ¿no?, a ver qué conocimientos traen ellos. Es rápida la atención que dan aquí”, refirió Maira Bustos, habitante Las Varas.

Los 54 médicos cubanos que llegaron a Nayarit el pasado fin de semana siguen en capacitación.

“Están aquí en Tepic, en un hotel a cargo del gobierno del estado. Están contratados por 6 meses y un año, son 7 Tepic, 8 a Rosamorada, 14 en Jesús María, 10 Puente de Camotlán. Las Varas entre 8 y 9 todos son especialistas, los presidentes municipales ya conocen el número, lo que no saben es exactamente cuándo llegan, con estos 54 podríamos cubrir una parte; todavía nos falta una parte. En febrero del año que entra van a salir médicos residentes de nosotros y se les van a ofertar las plazas, se les va a dar privilegio a los mexicanos”, reiteró Jorge Martínez Torres, representante IMSS Nayarit.

Este miércoles, el gobierno estatal se comprometió a darles vivienda en las comunidades donde atenderán.

“Yo no considero que tarden ya mucho, estaban cumpliendo procesos legales también de permanencia en el país, en tres semanas no más, tener casas dignas no lujosas para disposición de los médicos y las médicas y sí estamos hablando de áreas de marginación, no solo para los cubanos también para los mexicanos que están desplazándose y tienen la necesidad de alojamiento en esas comunidades, pagados por gobierno del estado”, concluyó Miguel Ángel Navarro, gobernador de Nayarit.

El Hospital de Las Varas brinda en promedio a la semana 150 consultas, 3 cirugías y ayer, después de 8 años construido, atendió el primer parto.

Con información de Elizabeth Mávil

KAH