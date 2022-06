Aumentan picaduras de arañas violinista, viuda negra y alacranes, en Sonora

Con el incremento de las temperaturas y lluvias en el estado de Sonora aumentaron los casos de picaduras y mordeduras de animales ponzoñosos.

Te recomendamos: ¿Cómo identificar a la nueva araña violinista, nativa del Valle de México?

Sonora, por su clima húmedo y muy caluroso es considerado un foco rojo por la presencia de arácnidos peligrosos como la viuda negra, la araña violinista, alacranes, así como ciempiés y cucarachas.

“Especialmente arañas y escorpiones buscan esconderse en lugares preferentemente con sombra ya que son principalmente nocturnos y que tengan poco movimiento. Ellos son animales de sangre fría y necesitan del calor ambiental para poder mantener una temperatura interna estable, para evitar accidentes con ellos hay que mantener bien limpios los hogares”, señaló Jorge Canales, biólogo marino en Salud, Sonora.

Don Librado vive muy cerca de las vías del ferrocarril en la colonia Benito Juárez en Cajeme y ha sido picado por alacranes en dos ocasiones.

“Grandes los alacranes ya ni parecen alacranes no sé cómo se llaman los otros, andan ahí por las casas. Una vez me pico, pica bien recio, me comenzó a hormiguear la boca, pero qué hacía. Salió así el alacrán, me había quitado el zapato para acostarme cuando lo mire, ya me había quitado los zapatos y la desesperación que tuve lo pise con el calcetín, pero me paso un dolor”, contó Librado Flores, habitante de la colonia Benito Juárez.

Víboras, alacranes, ciempiés se ocultan principalmente en lotes baldíos, casas abandonadas, drenes y canales, por ello es necesario fumigar las casas.

“A las 4 de la mañana, todos los días, todos los días limpio, la calle, la banqueta; hay mucho alacrán, muchos alacranes, pero yo no tengo el de la frutería. Ahorita con las lluvias hay mucho animal”, dijo Héctor Ruiz, ciudadano de Sonora.

Recomendaciones

Se recomienda pintar las paredes de las casas de color blanco, así como revisar techos, almohadas y sábanas antes de acostarse, a fin de evitar una picadura.

Ante una picadura de animal venenoso se recomienda a la población acudir de inmediato al hospital más cercano para que se le aplique un antídoto y tener en casa un botiquín de primeros auxilios, así como fumigar al menos dos veces por año.

En la época de verano en Sonora se registran cada año hasta tres mil casos de picaduras de animales ponzoñosos.

Con información de Erika Palma.

LLH