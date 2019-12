¿Cómo identificar a la nueva araña violinista, nativa del Valle de México?

Científicos del Laboratorio de Aracnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) unidad Tlaxcala, decidieron llamar Loxosceles Tenochtitlan a la nueva especie de araña violinista, nativa del Valle de México.

Anteriormente se consideraba que era una especie introducida. Nosotros hipotetizábamos que esta especie a llegado a la Ciudad de México por plantas de ornato, sin embargo, pues ya con estudios recientes nos dimos cuenta con cuestiones de datos moleculares, biogeografía, ultramorfología y morfología geométrica, que era una especie totalmente diferente. Esta especie no tiene nada que ver con los Loxosceles Misteca, del Estado de Morelos y Guerrero. El logro que obtuvimos en este trabajo no solamente implica describir una nueva especie, sino toda la información asociada, cuestiones de hábitat, micro hábitat, datos sobre su biología, sobre su distribución“, dijo Alejandro Valdez Mondragón, del Instituto de Biología de la UNAM, Tlaxcala.

La nueva especie de araña violinista originaria del Valle de México mide, con las patas extendidas, hasta 4 centímetros, y llega a vivir entre 2 a 5 años.

Las patas no son tan largas, ni son tan gruesas. Son un solo color uniforme y sobretodo hay que poner atención en esta parte. Tiene este dibujito en forma de violín. ¿Por qué no hay que preocuparse tanto? porque en realidad éstas arañas han habitado con nosotros desde tiempos memoriales, no sabemos desde cuándo, pero están en el Valle de México, entonces lo que hay que hacer es tener precaución“, insistió el biólogo Valdez Mondragón.