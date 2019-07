Aumenta el arribo de turistas a las playas de Yucatán

Miles de turistas continúan llegando a Yucatán para disfrutar las vacaciones de verano en las playas, zonas arqueológicas, reservas ecológicas, cenotes y ciudades coloniales.

Puerto Progreso, Telchac, Dzilam de Bravo y Chixchulub son los destinos de playa más visitadas y sin la presencia de sargazo.

Me han parecido bellísimas, me gusta mucho que el mar es súper bonito. Puedes andar libremente, se come muy bien, me gustan mucho”, indicó Daniel Rodríguez, visitante de Chihuahua.

La playa está espectacular, el puerto es una cosa divina, muy, muy limpia y la gente es muy cálida y muy agradable”, mencionó Paulina Géner, turista del Estado de México.