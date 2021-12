Aumenta a 55 la cifra de migrantes muertos tras volcadura de tráiler en Chiapas

El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, confirmó hoy, 10 de diciembre de 2021, que aumentó a 55 la cifra de migrantes muertos por la volcadura de un tráiler en el tramo carretero Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo, a la altura de colonia El Refugio, a 12 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, pasando el puente Belisario Domínguez.

A través de Twitter, el gobernador de Chiapas informó sobre la muerte de una persona más y garantizó a los lesionados y familias de los fallecidos que no están solos.

“Tras el accidente de ayer, lamentablemente hoy falleció una persona más (suman 55 fallecidos). En conjunto con el Gobierno Federal, garantizamos a los lesionados y familias de los fallecidos que no están solos. He instruido brindar atención necesaria, no escatimaremos esfuerzos”.