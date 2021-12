Aumenta a 54 la cifra de migrantes muertos tras volcadura de tráiler en Chiapas, narran accidente

Alrededor de las 15:30 horas, un tráiler conducido a exceso de velocidad en donde viajaban hacinados más de 150 migrantes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, volcó después de que presuntamente el chofer se quedó sin frenos.

“Ay, Dios me caí en el furgón. No sabemos cuántos, veníamos varios grupos, íbamos hacia el norte. Necesito ayuda porque me duelen. Sí hay algo aquí en mi cráneo. Ay Dios nos revolcamos”, narró Eduardo Cox, Migrante de Guatemalteco.

El accidente ocurrió sobre la carretera Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez a altura de colonia El Refugio a solo 12 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, pasando el Puente Belisario Dominguez.

Al salir de una curva, la unidad volcó y la caja donde viajaban los migrantes se desprendió quedando debajo de un puente peatonal.

Muchos migrantes salieron expulsados y otros quedaron en el contenedor.

“Soy de Guatemala. Ay señorita, ay no, me duele mi brazo, también mi pie”, reiteró Edgar Cruz, migrante de Guatemala.

De inmediato las personas que se encontraban en el lugar y algunos automovilistas comenzaron a ayudar a los centroamericanos.

Más tarde llegaron cuerpos de emergencia, bomberos y ambulancias que fueron insuficientes para atender y trasladar a los lesionados a diferentes hospitales.

En ese momento se informó que habían fallecido 49 personas.

Más tarde el Gobierno del estado informó que otros 5 migrantes habían fallecido mientras recibían atención médica, con lo que la cifra de víctimas incrementó a 54, además hay 105 lesionados 83 hombres y 22 mujeres.

Tras la volcadura algunos migrantes escaparon del lugar para evitar ser detenidos y del conductor del tráiler nada se sabe.

“Como ustedes pueden observar solo es un tráiler una caja, no sabemos si tuvo alguna maniobra que lo hizo perder el control. No sabemos, pero todavía no tenemos ese dato no se encontró a nadie”, enfatizó Marco Antonio Sanchez, director del Instituto de Bomberos de Chiapas.