Desmienten audio donde se advierte que Cártel liberará a Karina ‘N’ esposa de ‘El Marro’

Tras la detención de Karina ‘N’, identificada como la pareja sentimental de José Antonio Yépez Ortiz, alias ‘El Marro’, líder del Cártel Santa Rosa de Lima, autoridades de Guanajuato desmintieron el presunto audio que, durante el día, circuló a través de redes sociales donde se hacía referencia a que la mujer de ‘El Marro’ sería liberada por el cártel y piden a la población hacer caso omiso a estos mensajes.

Lo que me dicen a mí los de seguridad es que se va a hacer un relajo. Que este señor (El Marro) ya dijo que la va a sacar a como dé lugar. Ya ven que hicieron un relajo para soltar al hijo de “El Chapo”, yo creo que este le va a entrar a la misma. Tengan cuidado”, se escucha en el presunto audio.

Al respecto, Sophia Huett, comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategias para la Seguridad Ciudadana, del Estado de Guanajuato, pidió a la población hacer caso omiso a estos mensajes y afirmó que la detención de Karina no se derivó de su relación personal con ‘El Marro’, sino por la flagrancia en hechos delictivos.

No se trata de una detención por una relación personal, se trata de una relación de una persona insisto que en un primer momento es en flagrancia en la posesión de artículos prohibidos por la ley, y que ellos derivarán en saber si primero fue parte de la estructura delictiva y desarrollo una relación sentimental o al revés”, detalló Huett.

Karina fue detenida este miércoles en una casa de seguridad ubicada en el número 6 de Santa Cecilia, en la comunidad de San Miguel Octopan, a 10 kilómetros de Celaya. El operativo fue encabezado por el Ejército, la Marina, Guardia Nacional y policías de Guanajuato.

El Cártel de Santa Rosa de Lima se disputa el control de las actividades delictivas en ese estado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, disputa que solo en enero, ha dejado un saldo de 436 personas muertas.

En la casa de seguridad también fueron detenidas otras 3 personas en posesión de armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Más de 800 cartuchos útiles, cargadores, dosis de droga y dinero en efectivo.

La propiedad se ubica a 21 kilómetros de una cueva, en una zona boscosa, que fue detectada en agosto pasado como uno de los refugios de ‘El Marro’.

La casa de seguridad es de una sola planta. Se ubica en una colonia semirural, donde las calles no están pavimentadas. No luce ostentosa como otras propiedades con albercas que le han decomisado a ‘El Marro’. Este jueves, la zona luce prácticamente vacía y los vecinos no quieren hablar del operativo.

Tanto Karina, como los otros 3 detenidos, fueron presentados ante el ministerio público federal, por los delitos de posesión de arma de fuego y cartuchos.

