Attolini impugna ante el TEPJF acuerdo del INE para dirigencia de Morena

Antonio Attolini, candidato a la Secretaría General de Morena, acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a impugnar el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que establece que en la elección del partido, si un hombre gana la presidencia, la Secretaría General deberá ser ocupada por una mujer o viceversa.

“Tribunal, para garantizar la paridad de género, creo que el INE tomó una determinación que no es la más garantista posible, revísalo y ajústalo de ser tu consideración, para que entonces la medida más garantista sí suceda, siempre y cuando, tomando en cuenta que en la elección no hay fórmulas, que el estatuto de Morena no lo establece por lo que la elección a la presidencia y a la Secretaría General deberían ir separados”, indicó Antonio Attolini, candidato a la Secretaría General de Morena.