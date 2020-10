Científicos de NASA creen que asteroide podría ser viejo cohete de misión a la luna

Se supone que iba a ser un “asteroide” que sería atrapado por la gravedad de la Tierra y se convertiría en una “miniluna” el próximo mes.

Pero en lugar de una roca cósmica, el objeto recién descubierto parece ser un viejo cohete de una fallida misión de alunizaje de hace 54 años que finalmente está regresando a casa, según el principal experto en asteroides de la NASA.

“Estoy bastante entusiasmado con esto”, dijo Paul Chodas a The Associated Press. “Ha sido mi pasatiempo encontrar uno de estos y hallar tal vínculo, y lo he estado haciendo durante décadas.”