Asesinato de Yuliza y Nohemí, pareja de la comunidad LGBTTIQ+, indigna a Ciudad Juárez

El viernes pasado, fueron reportadas como desaparecidas Nohemí y Tania, ambas de 28 años, originarias de Ciudad Juárez y El Sauzal Distrito Bravos, en Chihuahua.

Estaban unidas en matrimonio desde julio del 2021 y tenían tres hijos en común.

El domingo sus cuerpos sin vida fueron encontrados dentro de bolsas de plástico abandonadas en la carretera federal 2, muy cerca del poblado de San Agustín a unos 30 kilómetros de Ciudad Juárez.

La muerte de estas jóvenes ha provocado indignación de la sociedad y la movilizado a la comunidad LGBT de Ciudad Juárez, que ya organiza una marcha y protesta.

“No estamos indignados, estamos rabiosos, no hay un término prácticamente para poderlo definir por lo que acaba de suceder estos días pasados en contra de una pareja lesbo maternal, no podemos entender y no estamos ni siquiera pidiendo una investigación, exacta, no estamos pidiendo una justicia hacia lo que sucedió, queremos que esto pare”, destacó Nasho Díaz, activista comunidad LGBT.